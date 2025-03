Tpi.it - Il caso Starlink si allarga allo spettro radio e alla banda E? Il Pd: “Nessun regalo a Musk”. Il Governo frena: “Attendiamo un coordinamento europeo”

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha espresso oggi massima cautela in materia di revisione dei limiti delloalle frequenze e dell’assegnazione dellaE e di altre bande, “in attesa di un”, rispondendo a un’interrogazione parlamentare presentata oggi in Commissione TrasportiCamera dal Partito Democratico, preoccupato dal rischio di “fughe in avanti pro”.“La questione è stata discussa durante la conferenza mondiale Worldcommunication Conferences”, ha detto oggi in un’audizione in Commissione il sottosegretario al Ministero delle Imprese del Made in Italy (Mimit), Massimo Bitonci, rispondendo a un’interrogazione del deputato del Pd, Andrea Casu. “Al riguardo rappresento che la posizione iniziale della CEPT, Conferenza Europea delle amministrazioni delle Poste e delle Telecomunicazioni, di cui l’Italia fa parte, era sfavorevolerevisione.