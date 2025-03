Fanpage.it - Il caso di spionaggio Paragon arriva al Parlamento Ue, audizione al direttore di Fanpage.it Cancellato

Leggi su Fanpage.it

Ildi.it Francescointerverrà aleuropeo, in un'davanti alla commissione Scudo per la democrazia, per discutere losubito nel. "Vogliamo sapere chi e perché ha spiatoe su questo non abbasseremo mai la guardia", ha detto l'eurodeputato M5s Della Valle.