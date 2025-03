Ilrestodelcarlino.it - Il Carnevale ironizza sul nuovo ponte Garibaldi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Rot’ un pont s’n’ fa n’altr", spopola il carro di Borgo Bicchia. In tanti ieri hanno affollato il centro storico per assistere alla sfilata dei carri allegorici che, come da tradizione, hanno percorso tre giri e poi sono tornati in piazzadove dal palco allestito alle spalle della Filanda è esplosa la festa. La diligenza di Cesano seguita da cowboy e cowgirl ha guidato la sfilata dove gli anni ’90 hanno ispirato due carri e poi Pac man, l’isola che non c’è, un carro ispirato alla montagna che spruzzava neve. Tanti anche i gruppi che accompagnavano la sfilata, tra questi, non sono passati inosservati i ‘mocho vileda’. Ma il carro più fotografato è stato sicuramente quello del Borgo Bicchia ispirato al, anticipato da uomini e donne vestiti da poliziotti che circondavano ‘il sindaco’ e poi il carro con tanto diin costruzione seguito dache, con un cartello rivendicava ilstesso.