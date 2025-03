Lanazione.it - Il Carmignano perde dopo il derbissimo

Una doppietta di Vurro non è bastata al: il Firenze Nord si è imposto per 3-2 al termine di un match comunque combattuto e nel complesso avvincente. E’ il risultato del posticipo del ventunesimo turno del campionato di Terza Categoria, andato in archivio due sere fa a Calenzano. Alla luce dell’ultimo risultato in campionato ilscende al quartultimo posto nella classifica del girone pratese, rimanendo a quota 17 punti (è invece in finale nella Coppa Faggila vittoria del derby con il Bacchereto). Il Firenze Nord sale invece in nona posizione a 29 punti, a cinque lunghezze dal San Lorenzo Campi Giovani. Per quel che riguarda invece la lotta per il vertice, la Polisportiva Carraia resta in prima posizione con 49 punti, a +5 su La Libertà Viaccia, a +8 sul Tobbiana e a +10 su Las Vegas.