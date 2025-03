Il Canale di Panama sarà americano | BlackRock acquista i porti dai cinesi di Hutchison

Leggi su Open.online

Secondo quanto riporta il New York Times un gruppo di investitori guidato daha accettato dire duedidi proprietà di una società di Hong Kong e che sono diventati oggetto di tensioni trae l’amministrazione Trump.acquisterà ialle due estremità deldi, e oltre 40 altri dal conglomerato di Hong Kong CKper circa 19 miliardi di dollari. Secondo quanto analizzato dal Corriere della Sera il consorzio che hato è composto dalle società d’investimento statunitensie Global Infrastructure Partners (Gip) e dalla Terminal Investment Ltd (Til), gruppo con sede in Svizzera che fa capo alla compagnia marittima Msc dell’armatore italiano Gianluigi Aponte. Cosa potrebbe fare Trump con ildiE intanto si apre anche la possibilità che il governo cinese possa influenzare la gestione del, attraverso CK, tanto che il presidente Trump sostiene che sia la Cina a gestire il