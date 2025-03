Inter-news.it - Il Bayern Monaco domina il derby d’andata. Bayer Leverkusen, speranze al lumicino!

Ilsupera con il punteggio di 3-0 ilnella sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. A segno Harry Kane e Jaime Musiala.PRIMO ROUND – Ilospita ilneldegli ottavi di quest’edizione di Champions League. I padroni di casa riescono subito a trovare la rete del vantaggio grazie al proprio cannoniere. Al 9?, infatti, Harry Kane raccoglie il passaggio vincente di Michael Olise per portare i bavaresi sul punteggio di 1-0. Nel prosieguo della frazione, nessuna delle due compagini riesce a confezionare l’occasione giusta per andare in rete. Diverso il discorso dopo pochi minuti dall’inizio del secondo tempo, con ilche riesce a trovare il gol del 2-0 grazie al suo gioiello Jaime Musiala al 54?.