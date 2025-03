Abruzzo24ore.tv - Idraulico derubato con il finto sms: svelato il trucco dei cybercriminali

Teramo - Undi Teramo perde 15mila euro in un batter d'occhio, ingannato da un falso sms che traveste un tentativo di truffa online ben architettato. Un altro caso dità ha scosso la provincia di Teramo. Un60enne si è visto svuotare il proprio conto corrente di circa 15mila euro in poche ore, vittima di una truffa sofisticata che ha sfruttato un messaggio di phishing. Il criminale ha inviata una comunicazione via sms, apparentemente proveniente dalla banca della vittima, che avvisava di un'operazione sospetta sul suo conto corrente. L’utente, ingannato dal messaggio che sembrava autentico, ha seguito le istruzioni contenute nel link, che lo ha portato su una pagina falsa che simulava quella della sua banca. Pochi giorni prima di scoprire il furto, il malcapitato aveva ricevuto un messaggio che lo avvertiva di una transazione sospetta di circa 5mila euro.