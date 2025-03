Agi.it - Ictus o infarto, al Gemelli si può scoprire quanto è alto il rischio

AGI - Intercettare ildi uno di un, prima ancora che si profili all'orizzonte. È il compito della prevenzione primaria, cioè degli esami volti ala presenza dei fattori ditradizionali (pressione alta, colesterolo, ecc) ed emergenti, come anche quelli legati allo stile di vita (fumo, sedentarietà, ecc), prima che possano far danno. E proprio la prevenzione primaria è il focus di un grande progetto nazionale, finanziato dal Ministero della Salute, che ha preso il via da qualche settimana. Si chiama CVrisk-IT e offrirà a 30 mila cittadini italiani la possibilità di fare il punto sul propriocardiovascolare e di ricevere tutte le indicazioni per ridurlo. Il progetto rappresenta anche il più grande studio epidemiologico mai effettuato in questo campo in Italia, che restituirà una fotografia fedele dello stato di salute del cuore degli italiani.