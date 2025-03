Bergamonews.it - “Iconografia della destra”, a Mapello incontro con Luciano Cheles

Leggi su Bergamonews.it

. È, uno dei più apprezzati specialisti in visual studies a livello internazionale, il prossimo ospite di “Macerie”, rassegna di Anpi Provinciale di Bergamo pensata per raccontare il passato e riflettere sul presente, ormai alla decima edizione.Dopo il successo di pubblicoserata con lo storico Eric Gobetti, è la volta di, che presenterà il libro “. La propaganda figurativa da Almirante a Meloni” (edizioni Viella), in dialogo col direttore di Bergamonews Davide Agazzi: appuntamento venerdì 7 marzo, alle 20.45, nella Sala consiliare del Municipio diha insegnato nelle Università di Lancaster, in Inghilterra, e in quelle di Lione e Poitiers, in Francia, ed è affiliato al “Laboratoire Universitaire Histoire, Cultures, Italie, Europe” dell’Università francese Grenoble Alpes.