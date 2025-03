Ilgiorno.it - I volti di Paul César Helleu. La Belle Époque dei ritratti

Leggi su Ilgiorno.it

La Pinacoteca civica di Como celebra la collezione Carlo Grassi con l’esposizione di ottodi donna dell’artista francese, donati ai Musei civici cittadini dalla moglie, Nedda Mieli, nel 1985 in memoria del figlio Gino, morto volontario durante la Seconda Guerra Mondiale a soli 18 anni. Rimarranno esposti nello spazio Campo quadro da sabato 8 marzo fino all’11 maggio. Vissuto tra 1859 e 1927,è stato un pittore e incisore francese della, noto soprattutto per i suoidi donne eleganti e sofisticate, spesso dell’alta società, con i quali catturava l’essenza e la grazia femminile, utilizzando colori tenui e giochi di luce. Il suo stile si è sempre distinto per l’uso di linee fluide e delicate, con una particolare attenzione ai dettagli dei