Ilgiorno.it - I vini della Lombardia conquistano New York: il viaggio sensoriale tra le etichette incanta gli Usa

Milano, 5 marzo 2025 – Laprotagonista a Newcon un evento di prestigio dedicato ai suoid’eccellenza. Presso il Metropolitan Pavilion si è svolta, infatti, una masterclass organizzata da Gambero Rosso, che ha visto la Regione protagonista di untra le sue migliori. Dalle colline dell’Oltrepò Pavese alle sponde del Lago di Garda, passando per la Valtellina e la Franciacorta, il Lambrusco Mantovano e il Moscato di Scanzo, la selezione diha messo in risalto la varietà e la qualità delle produzioni regionali. Presente anche il Console generale d'Italia a New, Fabrizio Di Michele. L’iniziativa ha riunito esperti del settore, sommelier e operatori internazionali per approfondire la tradizionecola lombarda e scoprire le peculiarità dei suoi territori.