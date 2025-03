Ilrestodelcarlino.it - I sensori delle precipitazioni. Rilevamento neve, postazioni a Santa Lucia e Casalbono

Per limitare le criticità e i rischi legati al maltempo, la tempestività di intervento è cruciale. Con questo spirito, nei giorni scorsi nelle nostre colline sono state installate duerealizzate dall’azienda ‘Record’ per conto del Comune di Cesena. Il collocamento è avvenuto nelle zone di(sopra Roversano) e, (località nell’area di Borello): la scelta è stata dettata dal fatto che entrambi i siti sono considerati dai tecnici del comune di Cesena come aree di ‘monitoraggio principale’, per via del fatto che lenevose nel nostro territorio spesso prendono il via proprio da quelle località. Il monitoraggio e ilavverranno in tempo reale, consentendo così al Comune di allertare velocemente i conducenti dei mezzi spazzaed evitare sopralluoghi effettuati da parte del personale che altrimenti dovrebbe spostarsi (spesso durante le ore notturne) per verificare di persona la presenza o meno di