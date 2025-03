Gamberorosso.it - I segreti per gli gnocchi perfetti fatti in casa (con il sugo di cinghiale)

Quando si nomina ildi, il pensiero va subito alla maremma toscana e ai bei piatti di pappardelle serviti in trattoria con un ottimo bicchiere di Brunello. Eppure, la tradizione di questa carne succulenta non è solo maremmana. In Italia ildisi usa anche nella Tuscia Viterbese, in Umbria e nelle Marche. Tradizionalmente si utilizzano le pappardelle, ma anche con glinon è niente male. Il segreto? La consistenza dell'impasto con le patate che, risultando poroso, è in grado di assorbire alla perfezione il.Glistoria e preparazioneLa tradizione italiana vuole che il giovedì si mangino gli. Ma sappiamo tutti il motivo? C'entra la religione cattolica: il venerdì era giorno di magro, di digiuno o astensione dal mangiare la carne, per cui il giorno precedente a tavola ci si poteva concedere anche qualche piatto più gustoso e sostanzioso, da qui “Giovedì”.