I Poteri della Tigre Bianca in Daredevil | Rinascita

La nuova serie del MCU,: Born Again, introduce un personaggio atteso dai fan dei fumetti: la. Questa nuova incarnazione del vigilante rimane fedele alle origini mistiche del personaggio, segnando un cambio di rotta per l’universo Marvel televisivo.Il dramma di Hector Ayala e l’incontro conLa serie si apre con un evento devastante che porta Matt Murdock (Charlie Cox) a mettere da parte la sua identità di. Deciso a combattere le ingiustizie solo attraverso la legge, Matt si trova presto coinvolto nel caso di Hector Ayala (interpretato dal compianto Kamar de los Reyes), un uomo accusato di omicidio dopo un tragico incidente in metropolitana.Hector interviene per difendere un uomo aggredito, ma nella colluttazione uno degli assalitori finisce sui binari e viene travolto da un treno.