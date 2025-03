Europa.today.it - I pompieri morti per un raro tumore dopo aver lavorato nella stessa caserma

Leggi su Europa.today.it

Quattroper unnel giro pochi mesi: e ora i familiari vogliono vederci chiaro. "Non sembrano semplici coincidenze" denunciano. La patologia - un glioblastoma - colpisce in media ogni anno 3-4 persone ogni 100.000 ma in unadeiin Toscana la frequenza è.