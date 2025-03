Ilgiorno.it - I parenti non lo vedevano ormai da due giorni. I pompieri lo trovano senza vita sul pavimento

Leggi su Ilgiorno.it

Un anziano di 85 anni è stato trovatonella sua abitazione di via Merlo, lunedì poco dopo le 17.30. L’allarme è stato dato dai, che non loda due. Un congiunto si è recato a casa sua per mettersi d’accordo su quando avrebbe dovuto andare a prenderlo per accompagnarlo a una visita medica, ma ha trovato la porta chiusa. Ha chiamato i vigili del fuoco, temendo che al parente fosse successo qualcosa. Ihanno quindi deciso di salire al primo piano e rompere il vetro di una finestra. Così sono riusciti a introdursi nell’abitazione, dove hanno trovato l’ottantacinquenne riverso sul. Ihanno aperto la porta ai soccorritori che hanno potuto solo constatare il decesso, risalente a un paio diprima.