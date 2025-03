Repubblica.it - I padri dell'Ai Barto e Sutton vincono il Turing Award: “Senza controlli causerà sconvolgimenti”

Hanno teorizzato negli anni Ottanta che le macchine potevano imparare per rinforzo, proprio come gli umani. A loro è andato il premio più ambito per l’Informatica. Santucci (Cnr): “Così i loro studi hanno aperto le macchine all’interazione con ambienti dinamici e sconosciuti”