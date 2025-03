Lanazione.it - I numeri dell’intervento. Cantiere entro maggio

I due fabbricati che costituivano l’ex albergo di via Duca d’Aosta, in disuso da 7-8 anni e acquistato dalla svizzera "True Star" per una decina di milioni di euro, saranno ricongiunti in un’unica struttura. Ma con due funzioni ben distinte: da una parte quattro appartamenti residenziali da vendere sul libero mercato, dall’altra un albergo di cinque piani "4 stelle superior" dotato di 35 camere – con suite nei primi tre piani e una penthouse negli ultimi due con uso esclusivo del tetto-giardino – e un garage coperto. Complessivamente iparlano di 3.500 metri quadri di edificio (di cui 2.700 l’hotel e 850 metri quadri gli appartamenti), 1.000 di cantina e 2.500 di giardino. "Una delle cose più importanti – dice l’architetto pietrasantino Enrico Cosci, progettista del maxi intervento – è l’obiettivo della proprietà di dotare la parte residenziale e quella alberghiera di uno standard elevato riguardo alla qualità ambientale, alla raffinatezza delle finiture e all’avanguardia tecnologica.