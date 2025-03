Linkiesta.it - I Master of Wine italiani dedicano un vino alla Riserva dello Stagnone

Si chiama “Salt West” e non si tratta semplicemente di un, bensì di un “progetto-manifesto” per promuovere laNaturale, la laguna più estesa del Sud Italia, situata lungo la costa ovest della Sicilia. Così i treof, Pietro Russo, Gabriele Gorelli e Andrea Lonardi, hanno presentato l’iniziativa, assieme a tre vini da uve Grillo del terroir, uno dei quali di loro produzione.È proprio il, infatti, il perno attorno a cui ruota il progetto, definito un “work in progress” e che mira a recuperare, riqualificare e rilanciare unanaturale tra le più affascinanti d’Europa, che comprende la zona delle saline e anche quattro piccole isole, nel territorio di Marsala e che è appena stata inserita dal New York Times tra le destinazioni da non perdere del 2025.