Glieroidelcalcio.com - I “Gagliardetti d’Italia”: la Reggiana

di un club emiliano: laLa, “La Regia” come viene chiamata dai propri tifosi, nasce nel 1919. La centenaria storia dei granata ha avuto il culmine nelle sette partecipazioni al campionato di serie A, il primo dei quali disputato nella stagione 1920 1921 (all’epoca Prima Categoria) e l’ultimo nel 1996 1997. Negli anni Venti idellariportavano lo stemma comunale in aggiunta al fascio littorio.Gagliardettîanni ’50Anni ’601981Anni ’80All’epoca non era diffuso il classico scambio tra capitani e tali insegne erano, talvolta, oggetto di dono ai dirigenti avversari.Gagliardettîanni ’90Anni 20002006Negli anni Cinquanta ihanno il ricamo di un pallone al centro e di uno scudo sui cui lati è riportata la denominazione societaria, oltre allo stemma civico.