I funerali di Achille rivivono alla Necropoli di Cerveteri

Una giornata all'interno della Necropoli Etrusca della Banditaccia, una mattinata per conoscere, attraverso la rievocazione storica messa in scena dall'Associazione Suodales, "Idi", episodio narrato nel libro XXIV dell'Odissea. Una rievocazione suggestiva, che avverrà proprio nel luogo del ritrovamento dei frammenti in bucchero dell'Olpe di Bruxelles, opera attualmente esposta al Museo Nazionale Cerite in Piazza Santa Maria a Cerveteri. Si tratta di "Eroi e Principi", iniziativa organizzata dal NAAC – Nucleo Archeologico Antica Caere e "Il Lucumone", in collaborazione con il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, che avrà luogo domenica 9 marzo a partire dalle ore 10:00 fino alle ore 16:00.