I club possono spendere 400 milioni al mercato perché la polizia allo stadio dovremmo pagarla noi?

“Davvero ipermettersi diquasi 400di sterline in una singola finestra die laglielapagare?”. E così il capo dellaMark Roberts, responsabile della UK Football Policing Unit ha deciso che è arrivato il momento di cambiare le regole: ha chiesto al governo di spicciarsi, di muoversi,la tanto agognata riforma della sicurezza negli stadi si muove a un “ritmo glaciale”. Il governo inglese spende oltre 70di sterline l’anno per la sicurezza delle partite di calcio.Secondo le cifre fornite dalla UK Football Policing Unit, la fattura totale per i servizi diper il calcio in Inghilterra e Galles per la stagione 2023-24 è stata di 71,69di sterline. Di questi, ihanno pagato solo 14,87di sterline, mentre i restanti 56,82di sterline provengono dalle casse pubbliche.