I Centenari evento a Murano | protagoniste le aziende storiche Seguso Vetri d’Arte e Ventrella Gioielli

Parte da Venezia, dalla storica sede dell’azienda vetraria, uno dei nomi di maggiore prestigio nel segmento dell’arte artigianale di lusso italiano, il ciclo di eventi de I– AssociazioneFamiliari Italiane.Venerdì 14 marzo infatti nell’isola disi terrà il primoconviviale dell’Associazione dedicato alle “Contaminazioni” trafamiliariappartenenti al prestigioso sodalizio e legate da un fil rouge ancora non del tutto esplorato: quello della cultura d’impresa familiare, che porta con se valori non solo di tradizione ma anche di innovazione, attraverso cui tantehanno saputo resistere nei secoli a guerre reali e finanziarie.Protagonisti di questo primo appuntamento saranno appunto(dal 1397) di(dal 1850) di Napoli, a sua volta uno dei marchi più prestigiosi e apprezzati nel design d’interni e non solo, che nel corso della giornata daranno vita ad una nuova ed esclusiva collezione nata dalla fusione dei saperi di entrambi i marchi: una capsule collection, ovvero una reinterpretazione dell’antica arte orafa napoletana attraverso le mani degli storici vetrai di, legata alle tradizioni culturali delle due città.