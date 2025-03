Ilfattoquotidiano.it - I casi delle meme coin $Libra e $Trump e le affinità elettive tra l’estrema destra e il mondo delle criptovalute

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, $Melania,. Gli ultimi due mesi sono stati caratterizzati sui mercati anche dal proliferare diche, spesso, hanno fatto la fortuna di pochi e la sfortuna di molti. Iniziamo a capire di cosa si tratta. “Una moneta scherzo”, la definisce Stefano Bargiacchi, analista ed esperto died IA. “È un sistema a somma zero, in cui non c’è nessuna creazione di valore. Se entra uno, esce uno e viceversa. Chi le compra scommette su una salita a cui, inevitabilmente, segue prima o poi un analoga discesa”.L’importante, insomma è uscire ed entrare al momento giusto. Il problema è che, spesso, il gioco è truccato. Chi emette laè chi la “stampa”, può decidere di tenere per se una grossa fetta per se stesso e, se e quando l’effetto virale attecchisce, vendere ed incassare.