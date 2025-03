Iodonna.it - I capolavori di Van Gogh e Renoir come non l'avete mai visti... In movimento!

Leggi su Iodonna.it

L’arte non è mai stata così viva. Immaginate di passeggiare in una galleria e, all’improvviso, i personaggi nei dipinti iniziano a muoversi con grazia, il mare si increspa sotto il cielo stellato, le carrozze avanzano sul selciato di un ponte parigino. No, non è un effetto speciale da film fantasy, ma il lavoro di Andrey Zakirzyanov, artista multidisciplinare che sta conquistando i social con le sue straordinarie animazioni. Attraverso un’attenta tecnica di modellazione 3D, Zakirzyanov trasforma opere iconiche di Vane Manet in brevi filmati che restituisconoe profondità ai. Un fenomeno che non solo incanta milioni di utenti online, ma sta riscrivendo il modo in cui interagiamo con l’arte. Roma: tour virtuali per visitare i musei della capitale guarda le foto La tecnica di Andrey Zakirzyanov: dipingere il, un frame alla voltaNato nell’allora Cecoslovacchia e residente a Praga, Andrey Zakirzyanov si muove tra regia, animazione e design, ma è con i suoi video che ha trovato la formula perfetta per catturare l’attenzione del pubblico digitale.