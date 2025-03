Ilfoglio.it - I bushiani dicono: America first non vuol dire “Russia second”

Nello sgomento di tutti colori che difendono la libertà, il mondo sta andando nellazione dell’appeasement dei dittatori. È stato doloroso guardare l’incontro della scorsa settimana nello Studio ovale, una stanza che il presidente George W. Bush ha spesso definito un “santuario per la libertà”. Il presidente Donald Trump e il vicepresidente J. D. Vance hanno attaccato Volodymyr Zelensky, il presidente ucraino democraticamente eletto che sta conducendo la lotta contro un aggressore autocratico. Insinuare che l’Ucraina sia in qualche modo l’esecutrice dell’aggressione, che stia giocando alla terza guerra mondiale e che sia l’impedimento alla pace è delirante. Nessunoe che la guerra finisca più degli ucraini, che, dopo tutto, sono quelli che soffrono e muoiono per i crimini di guerra di Vladimir Putin, i crimini contro l’umanità e il genocidio.