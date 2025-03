Metropolitanmagazine.it - I brand beauty che stanno conquistando TikTok Shop (Fenty Beauty di Rihanna in pole position)

Nonostante le continue voci su un possibile ban dinegli Stati Uniti, la piattaforma continua a dimostrarsi una potenza nel mondo dell’e-commerce. Anzi, proprio nel giorno in cui il divieto sarebbe dovuto entrare in vigore, il 19 gennaio, le vendite suhanno registrato un’impennata.: i prodotti più venduti del 2025 chefacendo impazzire i socialIl settore, in particolare, sta vivendo un boom senza precedenti, con marchi di skincare virali che dominano le vendite. Dai prodotti coreani amatissimi su internet alle novità più discusse del momento, vediamo quali sono stati i best seller di gennaio su.Medicube domina la classifica con la pelle effetto “glass skin”Al primo posto tra ipiù venduti c’è Medicube, che ha incassato ben 2,7 milioni di dollari in un solo mese.