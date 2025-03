Gqitalia.it - I 20 marchi di streetwear più importanti del pianeta

Lonon è solo una tendenza come un'altra della moda; si tratta di un movimento complesso, nato da sottogeneri diversi. Alcuni dei miglioridioriginariamente erano aziende che confezionavano abiti per operai, altri sono nati dalla cultura skateboard, altri ancora vengono dal surf.Negli ultimi trent'anni molte di queste culture si sono armonizzate attraverso lo, che nel frattempo ha iniziato a occupare un panorama sempre più grande. Alcuni pensano che la tendenza, in grado attualmente di rappresentare circa il 10% dell'intero mercato globale dell'abbigliamento, abbia raggiunto il suo picco, ma per altri è solo l'inizio.Esistonocome Supreme, nato come negozio indie di skate a Lower Manhattan, che oggi ha diciassette sedi in tre continenti, ed esaurisce la maggior parte dei drop a pochi secondi dal lancio.