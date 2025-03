Ilrestodelcarlino.it - I 150 anni del Club Alpino: "Una storia di passione. La montagna è di tutti"

Stefano Ovi, è vero che il CAI Reggio Emilia è una delle sezioni più longeve d’Italia? "Sì, se pensiamo che la nostra sezione compie 150. Sembra inverosimile che un’associazione possa durare così a lungo nel tempo, ma nelItaliano tutto è possibile. L’amore e laper laini suoi aspetti supera qualsiasi ideologia e barriera. Possiamo dire che tre o quattro generazioni fra loro discendenti hanno legato il loro nome al Cai. Che cosa significa essere socio Cai? Per me, e credo non solo per me, significa sentirsi accolti. Da ideali e valori che si scoprono essere condivisi, ma prima di tutto da un invito, rivolto a chi entra, che dice "Vieni con noi". Apertura, accoglienza, formazione. Il Cai è questo. Quali sono i principi a cui vi ispirate e che avete ereditato dai vostri predecessori? "E’ un movimento continuo, si entra nelcontribuendo a instillare sempre nella nostra vita quotidiana i principi di rispetto verso gli altri e verso l’ambiente, e naturalmente, verso la, che ci caratterizzano.