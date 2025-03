Sololaroma.it - Hummels verso l’addio, la Roma pensa al futuro: da Balerdi a Boscagli

Poco più di 24 ore al ritorno in campo della, in una sfida di Europa League contro l’Athletic Club dei fratelli Williams vitale per il proseguo dello stagione. Oggi l’ultimo allenamento per Ranieri per scegliere l’11 titolare che andrà alla ricerca della vittoria all’Olimpico domani, e il nodo principale riguarda. Celik è recuperato per il match, nonostante un fastidio muscolare accusato contro il Monza, e gode della stima totale del tecnico in questo periodo, quella che invece sembra essere un po’ scemata nei confronti del tedesco.Solo 4 partite delle ultime 12 disputate dallalo hanno visto in campo, complice una tenuta fisica ritenuta non all’altezza, e l’ennesima frecciatina social lanciata dal giocatore, quel “L’Oscar per la vacanza più lunga va a.”, non è piaciuta tanto al club quanto ad una buona fetta dei tifosi.