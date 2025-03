Hoka e Marni stanno per lanciare la sneaker più divertente del 2025

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Al giorno d'oggi, le collaborazioni dicon le principali case di moda sono una dozzina, ma solo una manciata di queste collaborazioni vale davvero la pena di essere seguita. Negli ultimi anni adidas ha lanciato una serie di collezioni di alto profilo con marchi come Prada, Gucci e Balenciaga. Dall'altra parte del corridoio, Nike ha infiammato il mondo dellecon gemme come le Air Jordan 1 di Dior e le Air Force 1 di Louis Vuitton. Ora, gli specialisti della corsa disono pronti a unirsi al gruppo grazie a una nuova e giocosa collaborazione con, l'eccentrico marchio italiano guidato dal designer Francesco Risso.