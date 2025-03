Linkiesta.it - Ho trovato il candidato perfetto per il Partito Democratico americano nel 2028

Forse è vero, come tre giorni fa scriveva Hadley Freeman sul Sunday Times, che a Hollywood ora hanno paura di Trump, e per questo non hanno osato premiare in alcun modo “The Apprentice”, né metterlo su nessuna piattaforma (a Hollywood e non solo: pare che la Bbc si fosse rifiutata di finanziarlo).Ieri Massimo Gramellini ha scritto che per tutta la serata degli Oscar non hanno fatto mezza battuta su Trump, e io mi sono chiesta se avesse visto la gag in apertura con Adam Sandler in felpa col cappuccio e Conan O’Brien che gli dice che non è vestito in maniera adeguata al contesto; subito dopo, Gramellini diceva che aveva «spopolato sui social» (perdo punti di quoziente intellettivo a trascrivere questa frase) un video con De Niro che diceva «fuck Trump»: spopolato (altri punti persi) grazie al pubblico convinto fosse degli Oscar «salvo poi scoprire» che era vecchio.