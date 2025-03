Ilfattoquotidiano.it - “Ho puntato migliaia di euro su di te. Se perdi ti ucciderò, rintraccerò la tua famiglia”: le gravi minacce al tennista francese Bouquier

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una vera e propria minaccia. IlArthurha postato una storia sul suo profilo Instagram in cui ha mostrato a tutti i suoi followers unssimo e inquietante messaggio che gli ha inviato un utente: “Scommetto su di te, ma seti”. Parole agghiaccianti che hanno costretto il numero 225 della classifica Atp a sporgere denuncia e che hanno scosso tutto il mondo del tennis.Iltransalpino è impegnato in questi giorni nel Challenger di Thionville, cosa che sapeva bene l’utente che ha scelto di puntare ben 2milasu di lui, come ha mostrato lo stessotramite uno screenshot del minaccioso messaggio ricevuto: “Giuro, se, non ti perdonerò mai.te e la tuasolo per farti del male, anche se significa andare in prigione.