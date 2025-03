Ilgiorno.it - Henry Ruggeri: in mostra le foto dei grandi del rock

Milano, 5 marzo 2025 – La storia delin cinquanta e più scatti. Al Parco Center di via Ambrogio Binda, i prossimi sabato 22 e domenica 23 marzo, è in programma unagrafica interattiva dedicata ai lavori di, uno deigrafi di musica più apprezzati al mondo, con la collaborazione del compianto Massimo Cotto, uno deidel giornalismo musicale tricolore. La galleria In esposizione ci saranno ritratti di artisti come Pearl Jam, Foo Fighters, Rolling Stones, Ramones, Madonna e tanti altri ancora. "Pictures of You" – titolo anche di un brano realizzato dai Cure nel 1989, inserito all’interno dell’album Disintegration – è realizzata dae Rebel House. Grazie alla tecnologia fornita dall'app Notaway, inquadrando ognigrafia, appariranno direttamente sul telefono dei visitatori in realtà aumentata i contributi video che erano stati realizzati appositamente da Massimo Cotto, tra le voci di più amate di Virgin Radio e protagonista della storia del giornalismo musicale, morto quest’estate a soli 62 anni.