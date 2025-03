Sport.periodicodaily.com - Hellas Verona-Bologna: le probabili formazioni

Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Gli scaligeri cercano punti pesanti per la salvezza, mentre i felsinei continuano la loro rincorsa verso la Champions League.si giocherà domenica 9 marzo 2025 alle ore 12.30 presso lo stadio Bentegodi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli scaligeri hanno bisogno di continuità per allontanarsi dalla zona retrocessione, visto che nelle ultime cinque giornate hanno ottenuto due vittorie, due sconfitte e un pareggio. La squadra di Zanetti è al quattordicesimo posto con 26 punti, e un margine di quattro lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.I felsinei stanno sognando in grande anche in questa stagione. La squadra di Italiano ha infilato tre vittorie nelle ultime quattro tanto da tornare pienamente in corsa per la seconda qualificazione in Champions League, con il sesto posto a 44 punti e un distacco di cinque lunghezze dal quarto.