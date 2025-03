Juventusnews24.com - Hancko Juventus, prova difficile del difensore in Feyenoord Inter: un errore e qualche sbavatura ma rimane uno dei migliori. I numeri della sua prova

di RedazioneNews24delin: tutti i dettagli sull’obiettivo dei bianconeriNon un grandequella diin. Il capitano degli olandesi, accostato fortemente al calciomercato Juve in vistasessione estiva, ha rischiato molto nel primo tempo dove si è fatto soffiare in maniera ingenua il pallone da Lautaro innescando il contropiede dei nerazzurri.di troppo rispetto alle precedenti prestazioni solidi: a pochi minuti dalla fine del match ha anche avuto una buona occasione da calcio d’angolo spedendo la palla in angolo. Una prestazione che risulta comunque sufficienti e sicuramente uno deidel reparto con ben 48 passaggi e solo 6 palloni persi.Leggi sunews24.