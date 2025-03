Juventusnews24.com - Hancko Juve, Ceccarini è stato chiaro: sul difensore slovacco è pronta questa manovra in vista di giugno! L’annuncio ufficiale

di RedazionentusNews24, Niccolònon ha nessun tipo di dubbio: suldel Feyenoord succederà questo in estate!Nel corso di “Cose di Calcio“, programma di Radio Bianconera, il direttore di TUTTOmercatoWEB, Niccolòha espresso una notizia suldel Feyenoord, David. In estate ci sarà l’assalto della. Ecco le sue parole.PAROLE – «Il nome certo riguarda la difesa: su, Giuntoli non ha il minimo dubbio e vuole prenderlo adopo aver provato a portarlo a Torino già a gennaio, non riuscendoci perchè il Feyenoord ha preferito cedere Gimenez».Leggi suntusnews24.com