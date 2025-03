Ilfattoquotidiano.it - “Hai parlato ieri, fallo ora!”: perché Brahim Diaz ha zittito Simeone dopo il gol nel derby di Champions tra Real e Atletico Madrid

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un dribbling nello stretto, Gimenez superato e tiro a fil di palo che non lascia scampo a Oblak. Il gol del definitivo 2-1 diper ilneldiLeague contro l’è un vero gioiello. L’ex Milan si è preso la scena in una notte speciale decisa da una sua giocata, come ha tenuto a ricordare all’allenatore dei Colchoneros Diego Pablo. “Hai! Parla ora! Parla ora!”, gli ha gridato il calciatore dei Blancos mentre lo guardava negli occhi per sfidarlo. Ma cosa c’era dietro questo gesto così carico di rabbia?si è preso la sua vendetta nei confronti diche, nella conferenza stampa alla vigilia della partita, si era detto perplesso sulla possibilità che l’esterno d’attacco potesse partire titolare nel match del Bernabeu.