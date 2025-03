Milleunadonna.it - Hai mai provato a fare l’amore all’aperto?

Secondo un sondaggio, noi italiani siamo il popolo che apprezza di piùl'amore all'aperto. Deteniamo il primato in fatto di sesso in automobile, in spiaggia e al parco! Wow!Quali sono gli effetti positivi dil'amore all'aperto?Nelle coppie di lungo corso aiuta ad aggiungere pepe alla solita routine e ad aumen.