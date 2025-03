Ilfattoquotidiano.it - “Ha ucciso brutalmente sua figlia. Il corpo è stato ritrovato in uno stagno del villaggio”: la madre compare in tribunale con l’accusa di omicidio

Nel 2023 il caso aveva deun grande clamore soprattutto per la misteriosa dinamica del decesso e del ritrovamento. La piccola Annabel Mackey aveva due anni ed era stata ritrovata priva di sensi a Kingsley Pond, vicino a Bordon, un paesino dell’Hampshire in Inghilterra, il 10 settembre 2023, dopo essere stata denunciata come scomparsa dalla famiglia. È stata dichiarata poi morta dall’ospedale, il giorno dopo.Poi la svolta. Ladella piccola si chiama Alice Mackey, oggi ha 42 anni, ed è comparsa aldi Basingstoke perché accusata di. La donna è in custodia cautelare e dovrebbe comparire davanti al Winchester Crown Court, venerdì. Il padre di Annabel proprio qualche giorno fa aveva ricordato la, descrivendola come una “stella splendente” che sarà “amata per sempre”.