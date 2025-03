Amica.it - Ha debuttato ieri sera a Pesaro il PALAJOVA 2025, il tour nei palazzetti che porterà Lorenzo Jovanotti in giro per tutta l'Italia

Leggi su Amica.it

è tornato: conla sua energia e una super band ha inaugurato ail, dopo due anni di assenza dal palco.La gioia, il dolore, l’entusiasmo, la fatica, la determinazione, il sudore, la speranza, gli interventi, la ripresa, la fisioterapia, le risate, la disperazione, la voglia, tutto sul palco per questo debutto che ha il forte sapore di una ripartenza.Un ritorno ai live in pieno stileDopo sette anni dall’ultimonei palazzi dello sport, dopo le estati in spiaggia che hanno lasciato un segno nella storia dei live, tornano finalmente le canzoni dicon il loro vestito più bello. Dopo aver innovato i live show con passerelle rotanti, fulmini di led, palchi diffusi, stage B, Kontiki stage, lampadari, decine di ore di concerto con centinaia di ospiti,(prodotto da Trident Music di Maurizio Salvadori) mette al centro le canzoni per 145 minuti, con un impianto scenico tutto nuovo.