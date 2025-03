Juventusnews24.com - Gutierrez Juve, Giuntoli tenta il colpo! Il direttore bianconero valuta l’inserimento di una pedina di scambio: ecco chi è l’indiziato principale!

di RedazionentusNews24, è lui il papabile terzino del futuro dei bianconeri: per arrivare allo spagnolo si pensa a uno!Il nome di Miguelè già ben noto alla dirigenza della, che vuole rinnovare le corsie esterne di difesa in sede di calciomercato. Attualmente l’esterno basso mancino classe 2001 gioca nel Girona, che lo ha prelevato dal Real Madrid nell’estate del 2022 per 4 milioni di euro. Adesso vieneto 25 milioni di euro dalla società proprietaria del cartellino, nonostante i Blancos detengano un diritto di recompra pari a 9 milioni di euro e il 50% sulla futura rivendita. Tuttavia, laha un piano.Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna parlano di un possibilecon Arthur, giocatore ceduto proprio in prestito al Girona nell’ultima sessione invernale di calciomercato.