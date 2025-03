Gunners quasi tutti i quarti di finale di sigillo con rotta di prima gamba

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-04 23:52:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:L’Arsenal ha messo le sue recenti lotte in Premier League dietro di loro con stile mentre hanno navigato con un’enorme vittoria per 7-1 sul PSV Eindhoven nellatappa del pareggio dell’ultimo 16 della Champions League.Il viaggio deiallo Stadion Philips sembra potenzialmente complicato dopo che PSV ha eliminato la Juventus nel round di playoff con una vittoria per 3-1 nella stessa sede.Una sconfitta per la casa con West Ham, seguita da un pareggio senza reti con la foresta di Nottingham significava che l’Arsenal è entrato nello scontro privo di slancio, ma presto l’hanno trovato a picche in un display dominante nel primo tempo.Gli uomini di Mikel Arteta hanno approfittato di una terribile difesa dai padroni di casa con tre gol nello spazio di 15 minuti, il colpo di testa di 18 ° minuto di Jurrien Timber, seguito dagli sforzi di Ethan Nwaneri e dell’attaccante di fortuna Mikel Merino per terminare essenzialmente il pareggio come concorso.