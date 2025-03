Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Non sono quello che sono, Mercoledi 5 Marzo 2025

sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, "Nonche", un adattamento dell'Otello di Shakespeare scritto, diretto e interpretato da Edoardo Leo. Ambientato nel 2001, il film trasporta la tragica vicenda all'interno di un'organizzazione criminale sul litorale romano, esplorando le dinamiche di gelosia, tradimento e vendetta. La trasposizione moderna di questa opera classica promette un'intensa esperienza visiva e drammatica. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, "The Blues Brothers", l'irriverente commedia musicale di John Landis con John Belushi e Dan Aykroyd.