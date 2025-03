Lanazione.it - Guida Oli targata Mps. Intesa con Gambero Rosso

La collaborazione con ilper la pubblicazione dellaOli d’Italia, la soddisfazione per il riconoscimento delle Tre foglie (il massimo possibile) all’olio extravergine di oliva “Olio del Conte” Dop Terre di Siena di Poggio Bonelli – Mps Tenimenti. Banca Monte dei Paschi presente a Verona in occasione del Sol2 Expo, punto di riferimento internazionale dedicato al mondo degli oli vegetali. Nella pubblicazione del, le aziende recensite sono state 437, in aumento rispetto alle 389 della precedente edizione, per un totale di 828 oli degustati. Le etichette premiate con le Tre Foglie sono 183, mentre si impreziosisce il ventaglio dei Premi speciali, con l’assegnazione di 17 menzioni, che vanno dall’azienda dell’anno alla migliore cultivar. 43 le Stelle assegnate alle aziende insignite con il premio Tre Foglie per 10 anni consecutivi.