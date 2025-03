Amica.it - Guida a un’abbronzatura spray perfetta

La primavera è alle porte, e si pensa già con soddisfazione al momento in cui si potrà scoprire braccia e gambe per godersi il tepore del sole sulla pelle. Necessariamente pallida, dopo i lunghi mesi invernali, ma c’è un modo per arrivare all’estate con un sano colorito abbronzato senza esporsi direttamente al sole: l’abbronzatura.L’abbronzaturaè un’alternativa pratica e veloce all’applicazione dell’autoabbronzante fai-da-te, che rischia di lasciare anti estetiche macchie gialle sulla pelle se non steso correttamente. Per ovviare a potenziali disastri, dunque, le amanti della tintarella possono ricorrere all’abbronzaturain salone, un trattamento che consiste nello spruzzare l’autoabbronzante in modo omogeneo e uniforme su tutto il corpo.Come funziona l’abbronzatura?Ciò che viene vaporizzato sulla pelle nel corso del trattamento è una lozione autoabbronzante a base diidrossiacetone (DHA), derivato dello zucchero di canna che dona alla pelle un colorito simile all’abbronzatura naturale.