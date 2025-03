Notizie.com - Guerra dei dazi, così il mondo gioca secondo le regole di Trump. Cottarelli: “Politiche sbagliate, il dollaro è il problema. L’Europa non ha colpe”

“La politica protezionistica diè sbagliata”. Piuttosto “gli Usa dovrebbero risolvere ildelforte coninterne”.deiilledi: “, ilè ilnon ha” (Ansa Foto) – notizie.comSullo sfondo delle guerre in Ucraina e in Medio Oriente c’è la politica protezionistica di Donald, che rischia di compromettere i rapporti commerciali anche con.All’indomani dell’appuntamento americano, in tutto ilrisuona il nuovo slogan “America is back“, sbandierato dal tycoon nel primo discorso al Congresso tenuto mentre nel nostro Paese era notte. Un discorso fiume, durato un’ora e quaranta minuti, del qualeha avuto contezza nelle prime ore di questa mattina, mercoledì 5 marzo.