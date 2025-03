Game-experience.it - GTA 6 potrebbe costare più di $100: Take-Two punterà a guadagnare il più possibile, per un analista

Leggi su Game-experience.it

GTA 6diventare il videogioco con il prezzo di acquisto più alto di sempre. Secondo l’Michael Pachter di Wedbush Securities,-Two Interactive, la compagnia proprietaria di Rockstar Games,fissare il prezzo di lancio a 100 dollari o più per copia. Un’ipotesi che, se confermata, segnerebbe un punto di svolta nel mercato dei videogiochi, aprendo la strada ad altri publisher per aumentare i prezzi dei loro titoli.L’idea alla base di questo prezzo così elevato sarebbe quella di integrare Grand Theft Auto 6 con GTA Online, offrendo ai giocatori una grande quantità di valuta di gioco come incentivo per giustificare il costo. Un approccio simile è stato già visto con Activision, che ha legato Call of Duty Warzone ai titoli premium della serie, portando a un aumento del 40% delle vendite dei giochi principali.