Gruppo bipartisan sulle malattie rare

È stato costituito in Consiglio regionale il primo inter, composto da 26 consiglieri di tutti i gruppi politici. Voluto dalla consigliera Lisa Noja (Azione-Italia Viva), l’Internasce con l’obiettivo "di rafforzare il dialogo tra istituzioni, associazioni di pazienti ed esperti del settore e realizzare, in modo, politiche sanitarie e sociosanitarie più efficaci e rispondenti alle necessità di chi è affetto da queste patologie". "La Lombardia – spiega Noja – è un’eccellenza tra le regioni italiane nel trattamento dellee neurogenerative perché ha una rete di centri di assoluto rilievo. La nuova sfida riguarda la capacità di garantire una presa in carico multidimensionale e multidisciplinare, non solo a livello ospedaliero, ma anche da parte della medicina territoriale, di consentire diagnosi più precoci e assicul’accesso tempestivo alle cure".