Grifo futuro da scrivere Cangelosi indica la via | Le prossime partite ci diranno chi siamo

"Lecidove posarrivare". Vincenzobrinda con un successo la sua prima al Curi. Dopo aver lasciato i punti nel recupero, al debutto di Chiavari, conquista l’intera posta al 91’ contro l’Ascoli. Strappa così un sorriso all’ambiente biancorosso che non festeggiava una vittoria da quasi due mesi. "Se ci credevo? Fino a quando non finisce normale farlo. Anche lo scorso anno mi è capitato di vincereche sembravano indirizzate sul pari – confida il tecnico – . Sono soddisfatto perché la squadra è partita con il piglio giusto e perché i ragazzi ci hanno messo tanto cuore". Il Perugia, con l’avvento del nuovo allenatore ha cambiato abitudini: in programma sono state inserite anche doppie sedute di allenamento. "Ho visto intensità e voglia di fare la partita.